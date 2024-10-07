Ещё один крематорий может появиться в Удмуртии в окрестностях Сизево

Ижевск. Удмуртия. На портале Change.org появилась петиция об отмене строительства кладбища и крематория на территории Завьяловского района Удмуртии. На данный момент её подписали более 900 человек.

Обращение составлено от имени жителей Сизево, Добрый, Лужники, Новое Завьялово, Пычанки, Домоседово, Ближняя Усадьба, Екатерининский, Яркий, Лесной, Кены, Каменное, Велес, Яркий 2, Завьялово, Мещеряки, Южный парк, Завьяловского района.

Как сообщают организаторы обращения, главная причина недовольства селян — близость потенциального погоста и крематория к жилым домам. Следом в причинах идут морально-этическая и религиозная составляющие потенциального контекста.

2 октября 2024 года в ответ на обращение активистов первый замглавы администрации Завьяловского района Андрей Сивцов сообщил, что «в настоящее время готовится техническое задание на проектирование кладбища, в котором предусмотрена зона под строительство крематория. В дальнейшем будет изготавливаться проектно-сметная документация, в которой будут указаны все требования, необходимые для его строительства».

Также в администрации Завьяловского района местным жителям уточнили, что в настоящее время происходит «поиск источника финансирования для разработки проекта освоения кладбища. На период 2024-2025 годов открытие кладбища для захоронений не планируется».

Сам же участок для кладбища определён согласно генеральному плану, отметили в администрации района.