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Аварийный дом снесли в Каракулино после вмешательства прокуратуры

11:50, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Аварийный дом снесли в Каракулино после вмешательства прокуратуры
11:50, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
174
0
#Каракулино\n#Прокуратура\n#снос домов
Фото: unsplash.com (Bermix Studio)
174
0

Несмотря на расселение жильцов и признание дома аварийным, районная администрация не выполняла его снос.

Каракулино. Удмуртия. Аварийный дом снесли в Каракулино по требованию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что многоквартирный дом в селе Каракулино по улице Раскольникова, 6 признан аварийным и подлежит сносу. Жильцов уже расселили, но к сносу пустого здания администрация Каракулинского района не приступила.

Результатом этого стало обращение районного прокурора в суд с иском о возложении на райадминистрацию обязанности снести дом.

Решение суда исполнено, аварийный дом снесли.

11:50, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
174
0
#Каракулино\n#Прокуратура\n#снос домов