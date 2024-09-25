Аварийный дом снесли в Каракулино после вмешательства прокуратуры

Каракулино. Удмуртия. Аварийный дом снесли в Каракулино по требованию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что многоквартирный дом в селе Каракулино по улице Раскольникова, 6 признан аварийным и подлежит сносу. Жильцов уже расселили, но к сносу пустого здания администрация Каракулинского района не приступила.

Результатом этого стало обращение районного прокурора в суд с иском о возложении на райадминистрацию обязанности снести дом.

Решение суда исполнено, аварийный дом снесли.