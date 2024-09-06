В Селтах с 2025 года начнут создавать новую инфраструктуру

Селты. Удмуртия. Селты стали пилотным селом в рамках проекта по развитию опорных населённых пунктов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

К 2031 году доля сельского населения Удмуртии должна составлять 35%. В настоящий момент этот показатель равен 34% — почти 494 тыс. жителей республики. Чтобы эта цифра росла, в регионе будут развивать опорные насёленные пункты. Уже определены 26 поселений.

Реализовывать проект начнут с Селтов. Весной 2024 года здесь при участии сотрудников Минсельхоза России была проведена инвентаризация. Теперь специалисты проанализируют уже имеющуюся инфраструктуру, чтобы потом создать новую. Благодаря этому местные жители смогут получать те же социальные услуги, что и в городах. Работы по обновлению инфраструктуры начнутся в 2025 году.

Также в планах развивать деревни будущего. Благодаря этому проекту население Пихтовской, Узинской и Быгинской агломераций уже увеличилось почти на 120 человек.

В планах строить и ремонтировать дороги, чтобы они связали маленькие деревни с опорными населенными пунктами.

«Развивать только один населенный пункт в районе — не перспективно. Будущее — за сельскими агломерациями. Этот вопрос сегодня прорабатывается и на федеральном уровне», — заявила Ольга Абрамова.