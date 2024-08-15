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Спасатели вытащили 85-летнего грибника из болота в Завьяловском районе

11:40, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели вытащили 85-летнего грибника из болота в Завьяловском районе
11:40, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#грибы\n#Болото\n#спасатели
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
89
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Мужчину обнаружила его взрослая дочь, которая начала переживать из-за его долгого отсутствия.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 85-летний грибник увяз в болоте. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.  

Днём 14 августа во время поиска грибов в лесу мужчина провалился в заболоченном участке леса и не смог выбраться. Он выбился из сил и надеялся, что ему помогут. Дочь пострадавшего начала беспокоиться из-за долгого отсутствия отца, потому отправилась на его поиски. В результате она нашла папу, но не смогла его вытащить, поэтому вызвала спасателей. 

Когда на место прибыли сотрудники ПСС, мужчина окончательно потерял силы и уже не мог передвигаться самостоятельно. Спасатели вытащили пострадавшего из болота и на носилках пронесли его 700 м до аварийно-спасательного автомобиля. После этого пациента передали медикам скорой помощи. 

11:40, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
89
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#грибы\n#Болото\n#спасатели