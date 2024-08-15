Спасатели вытащили 85-летнего грибника из болота в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе 85-летний грибник увяз в болоте. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Днём 14 августа во время поиска грибов в лесу мужчина провалился в заболоченном участке леса и не смог выбраться. Он выбился из сил и надеялся, что ему помогут. Дочь пострадавшего начала беспокоиться из-за долгого отсутствия отца, потому отправилась на его поиски. В результате она нашла папу, но не смогла его вытащить, поэтому вызвала спасателей.

Когда на место прибыли сотрудники ПСС, мужчина окончательно потерял силы и уже не мог передвигаться самостоятельно. Спасатели вытащили пострадавшего из болота и на носилках пронесли его 700 м до аварийно-спасательного автомобиля. После этого пациента передали медикам скорой помощи.