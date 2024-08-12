В «Ижавиа» опровергли слухи о неисправности тормозов «Души Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе авиакомпании «Ижавиа» заявили, что самолёт «Душа Удмуртии» находится в исправном состоянии и продолжает полёты.

В телеграм-канале «AVIAINCIDENT» появилась информация, что утром 10 августа в аэропорту Сочи самолёт «Ижавиа», который должен был лететь в Ижевск, возвратили с предварительного старта. Причиной назвали «неисправность стояночного тормоза».

В «Ижавиа» опровергли данную информацию и заявили, что это «обычная авиационная жизнь». Самолёт на месте дополнительно проверили и убедились в его исправности, поэтому в скором времени он взлетел и отправился в Ижевск.

«Самолёты у нас все обслужены, у них всё хорошо. Каждый год они проходят диагностику, как любая машина. Также в каждом аэропорту у нас есть техники, поэтому всё хорошо, всё летает. Зачем пугать людей и рассказывать про какие-то инциденты, которых на самом деле нет», — заявили в пресс-службе авиакомпании.