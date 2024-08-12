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В «Ижавиа» опровергли слухи о неисправности тормозов «Души Удмуртии»

10:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В «Ижавиа» опровергли слухи о неисправности тормозов «Души Удмуртии»
10:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Ижавиа\n#самолёты
Фото: ИА «Сусанин»
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Самолёт исправен и продолжает летать.

Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе авиакомпании «Ижавиа» заявили, что самолёт «Душа Удмуртии» находится в исправном состоянии и продолжает полёты. 

В телеграм-канале «AVIAINCIDENT» появилась информация, что утром 10 августа в аэропорту Сочи самолёт «Ижавиа», который должен был лететь в Ижевск, возвратили с предварительного старта. Причиной назвали «неисправность стояночного тормоза». 

В «Ижавиа» опровергли данную информацию и заявили, что это «обычная авиационная жизнь». Самолёт на месте дополнительно проверили и убедились в его исправности, поэтому в скором времени он взлетел и отправился в Ижевск. 

«Самолёты у нас все обслужены, у них всё хорошо. Каждый год они проходят диагностику, как любая машина. Также в каждом аэропорту у нас есть техники, поэтому всё хорошо, всё летает. Зачем пугать людей и рассказывать про какие-то инциденты, которых на самом деле нет», — заявили в пресс-службе авиакомпании. 

10:10, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
440
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#Ижавиа\n#самолёты