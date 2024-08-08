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В Удмуртии запустили производство моцареллы

15:20, 08 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии запустили производство моцареллы
15:20, 08 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
77
0
#Удмуртия\n#АПК\n#Минсельхоз
Фото: Пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
77
0

Итальянские технологии созревания сыров осваивают в Завьяловском районе.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе, в селе Бабино, запустили новый цех по производству мягких и полутвердых сортов сыра. По итальянской рецептуре и технологии здесь будут производить такие востребованные продукты молочной ферментации, как моцарелла, буррата, страчателла и качотта в классическом варианте и с различными добавками. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

С введением в строй нового производственного корпуса местное сельхозпредприятие рассчитывает на увеличение переработки сырого молока на 2 190 тонн в месяц и производства до 250 тонн сыров. Кроме того, цех даст дополнительно пять рабочих мест.

15:20, 08 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
77
0
#Удмуртия\n#АПК\n#Минсельхоз