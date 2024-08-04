В Удмуртии на 12% увеличилось количество субъектов МСП по сравнению с прошлым годом

Ижевск. Удмуртия. По сравнению с прошлым годом в Удмуртии на 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает УФНС по республике.

По состоянию на июль 2024 года в Удмуртии работают более 63 тыс. субъектов МСП. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 6,7 тыс. При этом соотношение количества МСП к общему числу действующих в Удмуртии организаций и ИП составляет 84%.

Отмечается, что рост субъектов МСП положительно влияет на динамику налоговых поступлений в бюджет Удмуртии. За первое полугодие 2024 года рост налоговых поступлений вырос на 18,3% или 4,6 млрд рублей, а сумма перечисленных страховых взносов – на 48% или 3,6 млрд рублей.

Больше всего налогов в республиканский бюджет перечислили хозяйствующие субъекты МСП обрабатывающей отрасли – 8,3 млрд рублей, на втором месте МСП сферы торговли – 7,5 млрд рублей, третье место у налогоплательщиков строительной сферы – 2,7 млрд рублей.