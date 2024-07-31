На трассе Ижевск-Воткинск приостановят ремонтные работы на время проведения фестиваля «Русь Дружинная»

Ижевск. Удмуртия. Дорога Ижевск-Воткинск будет открыта в грядущие выходные в обоих направлениях. Ремонтные работы приостановят на время проведения межрегионального фестиваля «Русь Дружинная», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонтируемых участках Ижевского тракта с 31 июля будет введено реверсивное движение — на отрезках от газозаправочной станции до моста через реку Июль, и от поворота на СНТ «Дальний» до деревни Верхняя Позимь.

Однако по многочисленным просьбам любителей старины Миндортрансом республики принято решение скорректировать график ремонтных работ. Реверсивное движение на указанных участках дороги будет действовать до 2 августа включительно. 3 и 4 августа ограничения снимут, чтобы обеспечить свободный проезд участников и гостей межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Русь Дружинная» (0+), который будет проходить в эти дни в деревне Кудрино Воткинского района.

С 08:00 5 августа реверсивный проезд со светофорным регулированием будет возобновлен в круглосуточном режиме вплоть до окончания работ.