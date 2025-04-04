Ижевск. Удмуртия. Стала известна программа 68-го фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+), который пройдёт в начале июля во всех городах Удмуртии и будет приурочен к 185-летию со дня рождения всемирно известного композитора и уроженца республики.

3 июля, Воткинск, ДК «Юбилейный»:

Торжественное открытие фестиваля. В концерте примут участие Уральский академический филармонический оркестр (Екатеринбург), солист — Бенедикт Клёкнер (виолончель, Германия). Дирижёр – народный артист РФ Дмитрий Лисс.

3 июля, Ижевск, Удмуртская государственная филармония:

Выступление Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртской Республики под руководством заслуженного деятеля искусств УР Льва Накарякова.

3 июля, Ижевск, стадион «Динамо»:

П. И. Чайковский, балет «Щелкунчик».

4 июля, Можга, ДК «Дубитель»:

Государственный симфонический оркестр УР под руководством главного дирижёра Николая Роготнева и приглашённый солист, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка, Москва) исполнят программу из музыки П. И. Чайковского.

4 июля, Ижевск, стадион «Динамо»:

На сцене выступит Уральский академический филармонический оркестр (Екатеринбург) под руководством народного артиста РФ Дмитрия Лисса. Солисты — Бенедикт Клёкнер (виолончель, Германия), победитель XV международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано).

5 июля, Сарапул, ДК Радиозавода:

Государственный симфонический оркестр УР под руководством главного дирижёра Николая Роготнева и приглашённый солист, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка, Москва) исполнят программу из музыки П. И. Чайковского.

5 июля, Глазов, ДШИ №3 «Глазовчанка»:

Сольный концерт выдающегося пианиста современности, победителя XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева.

5 июля, Ижевск, стадион «Динамо»:

Вечер джаза в рамках фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского». В Ижевске выступит Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — старейший в мире джазовый оркестр. Художественный руководитель и дирижёр — народный артист РФ Борис Фрумкин. Оркестр представит совместную программу с известной эстрадно-джазовая певицей, участницей шоу «Голос» Мариам Мерабовой.

6 июля, Ижевск, стадион «Динамо»:

Гала-концерт «Русский концерт». Государственный симфонический оркестр УР, Симфонический оркестр ТОиБ, Детско-юношеский симфонический оркестр УР, Академическая хоровая капелла Удмуртии, хор Театра оперы и балета УР и артисты балета. При участии приглашённых солистов Мариинского театра и Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижёр — Николай Роготнев.