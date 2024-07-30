Ижевск. Удмуртия. Реверсивное движение организуют на ремонтируемом участке дороги Ижевск-Воткинск в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, всего там обновят 6 км полотна — от газозаправочной станции до реки Июль, и от поворота на СНТ «Дальний» до деревни Верхне-Позимь.

В среду, 31 июля, в 08:00 на первом участке начнут фрезеровку старого асфальта, работы продлятся до 20:00. На это время введут реверсивное движение.

С 3 августа там же вновь будут идти работы — холодная регенерация, светофор будет также регулировать движение по полосам.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, для укрепления основания дороги будет использоваться старое покрытие как компонент нового. «В итоге мы создаем монолитную плиту, которая позволяет выдерживать существенные нагрузки, благодаря чему верхние слои асфальтобетона долгое время исправно работают, не образуется колейность. Мы понимаем, что возникнут неудобства в движении, поскольку трафик в данном направлении очень высокий. Но просим набраться терпения», — добавил министр.

После на участке уложат два слоя асфальтобетона, сделают обочины, съезды. Всё планируют завершить в начале сентября.