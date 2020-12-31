Удмуртия согласовала границы с Башкирией и Кировской областью

Соответствующие документы отправили в Росреестр.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии согласовали местоположение административных границ республики с Башкортостаном и Кировской областью. Об этом в четверг, 31 декабря сообщила пресс-служба Кадастровой палаты по Удмуртии.

Отметим, что с Кировской областью граничат девять районов республики: Кизнерский, Вавожский, Сюмсинский, Селтинский, Красногорский, Юкаменский, Ярский, Глазовский и Балезинский. С Башкирией граничат всего два района — Каракулинский и Камбарский. Согласовывать совместные границы регионы начали ещё в 2018 году.

«Все спорные моменты по прохождению границ были разрешены в ходе совместной работы двух регионов на основании правового анализа документов. Главы регионов подписали соглашение об описании границы. В настоящее время документы направлены на землеустроительную экспертизу Росреестра. После неё сведения о точном местоположении границ между регионами будут внесены в госреестр недвижимости и отражены на Публичной кадастровой карте», — отметила замдиректора Кадастровой палаты Удмуртии Екатерина Рублева.

Она подчеркнула, что установление точных координат границ позволит минимизировать регионам количество территориальных и земельных споров и будет способствовать более эффективному управлению земельными ресурсами республики.

Также отметим, что общая протяжённость границ Удмуртии составляет 1800 километров. Республика граничит с четырьмя регионами: Кировской областью, Пермским краем, Башкортостаном и Татарстаном. На конец 2020 года полностью установлены и внесены границы Удмуртии лишь с Пермским краем.