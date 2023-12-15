Спустя 15 часов в Можге в микрорайоне Наговицынский устранили утечку на теплотрассе

Можга. Удмуртия. В Наговицынском микрорайоне в Можге устранили утечку на теплотрассе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

14 декабря во время плановой замены задвижки на котельной №1 при запуске системы произошла утечка, а также упало давление на тепловых сетях Наговицынского микрорайона.

Чтобы обнаружить порыв, микрорайон поделили на две части: верхнюю — от улицы Родниковой и выше, и нижнюю — от улицы Родниковой до Наговицына. Оказалось, что прорыв произошел в нижней части микрорайона, поэтому днем в дома верхней части уже начали запускать тепло.

Порыв теплосети обнаружили около дома №15. Специалисты смогли перекрыть задвижку на дом, что позволило начать заполнение системы в нижней части Наговицынского микрорайона.

Жителям дома предложили переночевать в пункте временного размещения, но они решили остаться в своих квартирах.

В течение следующих 15 часов специалисты устраняли утечку. Утром 15 декабря Эрик Уразов объявил, что все работы завершены, система заполнена теплоносителем и вскоре в дом вернется тепло.

Напомним, что вечером 13 декабря из-за порыва на теплосетях жители Балезино и деревень Кожило, Кестым и Такапи остались без воды.

Глава Балезинского района Юрий Новойдарский в своих соцсетях сообщил, что уже восстановлено водоснабжение котельной в деревне в Кожило. В Балезино удалось отогреть водопроводы, которые снабжают дом №5 по улице Льнозаводской и дома №6 и №7 по переулку Русских и по улице Русских. Вода уже поступила в квартиры.

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.