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Жители микрорайона «Нефтяник» в Воткинске пожаловались на недостаточную температуру горячей воды

17:35, 12 мая, 2023
Жители микрорайона «Нефтяник» в Воткинске пожаловались на недостаточную температуру горячей воды
17:35, 12 мая, 2023
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#Воткинск\n#ЖКХ\n#горячая вода
Фото: ИА "Сусанин"
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Проблему подтвердили в городской администрации и пообещали устранить.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске жители микрорайона «Нефтяник» жалуются на низкую температуру горячей воды в своих домах. Власти города обещают решить проблему, следует из записи главы Воткинска Алексея Заметаева на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня были выполнены замеры температуры горячей воды по трассе от котельной до жилых домов Луначарского, 18 и 20. Обращения идут, в основном, от жителей этих домов. После проверки специалисты сообщили, что есть вероятность неисправности отсекающей запорной арматуры», – сообщил градоначальник.

По его словам, на совещании в администрации города с представителями теплоснабжающей организации и управляющей компании было принято решение начать ремонтные работы на следующей неделе, чтобы не оставлять микрорайон на выходные без горячего водоснабжения.

Уже в понедельник коммунальщики планирую заменить запорную арматуру в главной тепловой камере и на ответвлении к домам №18 и 20 на улице Луначарского.

17:35, 12 мая, 2023
159
0
#Воткинск\n#ЖКХ\n#горячая вода