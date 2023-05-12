Жители микрорайона «Нефтяник» в Воткинске пожаловались на недостаточную температуру горячей воды

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске жители микрорайона «Нефтяник» жалуются на низкую температуру горячей воды в своих домах. Власти города обещают решить проблему, следует из записи главы Воткинска Алексея Заметаева на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня были выполнены замеры температуры горячей воды по трассе от котельной до жилых домов Луначарского, 18 и 20. Обращения идут, в основном, от жителей этих домов. После проверки специалисты сообщили, что есть вероятность неисправности отсекающей запорной арматуры», – сообщил градоначальник.

По его словам, на совещании в администрации города с представителями теплоснабжающей организации и управляющей компании было принято решение начать ремонтные работы на следующей неделе, чтобы не оставлять микрорайон на выходные без горячего водоснабжения.

Уже в понедельник коммунальщики планирую заменить запорную арматуру в главной тепловой камере и на ответвлении к домам №18 и 20 на улице Луначарского.