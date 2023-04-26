Ижевск. Удмуртия. Автомобиль Lada X-cross могут начать собирать в Ижевске. Об этом сообщил портал motor.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Как рассказал журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов, линейку Lada X-cross будут производить на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Первенца этой линейки уже показали официальным дилерам Lada — им оказался кроссовер, получивший имя X-cross 5, который на деле является перелицованным китайским FAW Bestune T77. Сборка Lada X-cross 5 начнется летом 2023 года.

Отмечается, что АвтоВАЗ ведёт переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трёх своих заводах — помимо сборочной площадки в Санкт-Петербурге это заводы в Тольятти и Ижевске, где до весны 2022 года производили Lada Vesta.

«Это будут семейства не только в традиционных классах B или B+, в котором мы работаем. Мы делаем революционный шаг в новые для Lada классы: С, в котором будут производится кроссоверы, и D — в нем будут как кроссоверы, так и седаны», — цитирует издание слова Максима Соколова.

Технические характеристики нового автомобиля пока не обнародованы. Эксперты предполагают, что он получит тот же мотор, что и китайский FAW Bestune T77, на базе которого он построен. Сам Bestune T77 официально представлен на российском рынке и стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.