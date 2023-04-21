Ольга Абрамова: при проведении госзакупок продовольствия приоритет должны иметь местные производители

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова внесла в Государственную Думу России ряд предложений по поддержке сельскохозяйственного комплекса. Вице-премьер выступила на парламентских слушаниях Комитета Госдумы по аграрным вопросам и рассказала о мерах, которые могли бы положительно повлиять на ситуацию с закупкой молока для перерабатывающей промышленности и не допустить дальнейшего повышения цен на молочную продукцию для потребителей.

Ольга Абрамова обрисовала ситуацию, которая сегодня складывается в отрасли молочного животноводства в Удмуртии. Напомним, в 2022 году отмечался существенный рост затрат сельхозпредприятий на производство молока, вызванный повышением цен на корма, ГСМ, технику и запчасти. За год себестоимость литра молока увеличилась на 3 рубля и составила 24,6 рубля. По прогнозу Минсельхоза Удмуртии, к концу 2023 года этот показатель вырастет до 27 рублей.

При этом средняя закупочная цена на сырое молоко в 2023 году упала с 35,16 рубля в январе до 32,73 рубля в апреле, а потребление молочной продукции в Удмуртии за год снизилось более чем на 4 тыс. тонн. Сохранять рентабельность производства предприятиям АПК, и тем более небольшим крестьянским хозяйствам в таких условиях становится крайне затруднительно, считает Ольга Абрамова.

Одной из мер поддержки отрасли могли бы стать поправки в законодательство о государственных закупках, которые бы давали преференции местным производителям. Предлагается дополнить 44-ФЗ новой статьей, в которой преимущественное право поставки продуктов питания для муниципальных и госучреждений предоставлялось бы предприятиям, зарегистрированным и работающим на территории региона, на которой осуществляет деятельность заказчик. Очередность преимущества должна быть предусмотрена в следующем порядке: муниципальное образование — регион — иной субъект федерального округа — иной субъект Российской Федерации.

«Нам кажется, что правильная формула это «локальное производство — локальное потребление». Если фермер выпускает небольшой объем молочной продукции, для него рынок сбыта на своей территории — это существенный аргумент для увеличения объемов производства. Поэтому мы предлагаем предусмотреть законодательно преимущественное право участия и победы в конкурсных процедурах именно по признаку местоположения», — подчеркнула вице-премьер.

Также Ольга Абрамова предложила депутатам ввести кредитные каникулы для сельских товаропроизводителей, долговая нагрузка на которых за последний год существенно выросла на фоне снижения покупательского спроса и уменьшения закупочных цен на сырое молоко.

«Несмотря на то, что в 2022 году благодаря хорошей цене на молоко хозяйства смогли обеспечить себе некоторую финансовую «подушку безопасности», мы видим, что их кредиторская задолженность увеличилась, фактически в два раза в среднем по Удмуртской Республике», — отметила Ольга Абрамова.

Кроме того, зампред правительства Удмуртии внесла предложение принять на федеральном уровне программу «Здоровое питание», которая бы регулировала организацию питания в учреждениях социальной сферы.