Ижевчане могут принять участие во Всероссийском субботнике 22 апреля

Ижевск. Удмуртия. 22 апреля Ижевск примет участие во Всероссийском субботнике. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ижевчан приглашают присоединиться к наведению порядка во дворах, скверах и других общественных пространствах.

В предстоящую субботу уборку проведут в пяти местах:

в 09:00 субботник начнется в лесопарковой зоне на улице Ворошилова. Горожан собирают на площадке между торгово-развлекательным комплексом «Столица» и лесом;

Южный парк горожане начнут приводить в порядок с 10:00. Все желающие могут собраться на детской площадке на пересечении переулка Можарова и улицы Парашютной;

в 10:00 ижевчане займутся территорией пруда на улице Автозаводской;

субботник в сквере оружейника Драгунова начнется в 11:00;

также горожане уберут мусор с берега реки Иж, для этого всех собирают в 11:00 у здания ИжГЭТ.

Чтобы уборка не казалась скучной, в сквере оружейника Драгунова и в лесопарковой зоне на улице Ворошилова пройдут «Чистые Игры-2023». Во время соревнований команды должны будут набрать как можно больше мусора, за что получат призы. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Одним из партнеров игр является экологический проект «Экобоксы».

Также во время субботников горожане смогут проголосовать за один из пяти объектов благоустройства в 2024 году, для этого им помогут волонтеры.