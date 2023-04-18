Шумозащитные экраны установят рядом с домами на улице Дружбы в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о строительстве шумозащитных экранов в Ижевске рядом с домами на улице Дружбы, которые стоят вдоль железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

«Такое взаимодействие республики с РЖД не первое и не последнее. Позади построенные современный пересадочный узел в Можге и платформа «Лесозаводская», реконструированная площадь центрального вокзала в Ижевске. Уже также ведётся проектирование нового вокзала в Кизнере, а летом начинаем строить каркасно-тентовый физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе "Локомотив"», — сообщил в соцсетях министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв.

Приступить к строительству шумозащитных экранов вдоль улицы Дружбы планируют в 2024 году.

Напомним, власти уже пытались реализовать проект по установке шумовых экранов в 2017 году, но не получилось. До того — в 2015 году городские власти также рассматривали подобную возможность в ответ на жалобы жителей домов на улице Дружбы, куда в 2014-м перебрались переселенцы из аварийного жилья.