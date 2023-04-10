На фермерские поля в Воткинском районе Удмуртии сбросили навоз

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии вблизи деревни Осиновка на сельхозугодьях обнаружили навозные массы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

16 марта 2023 года в ведомство обратился гражданин с жалобой на сброс жидкой фракции навоза на фермерские поля.

Выездное обследование участка площадью 7,7 га подтвердило факт перекрытия плодородного слоя почвы навозом крупного рогатого скота.

С учетом сельхозназначения земель это является нарушением земельного законодательства — не выполнены обязательные мероприятия по защите сельхозугодий от негативного воздействия.

Арендатору вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.