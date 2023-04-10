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На фермерские поля в Воткинском районе Удмуртии сбросили навоз

17:18, 10 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
На фермерские поля в Воткинском районе Удмуртии сбросили навоз
17:18, 10 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
230
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#загрязнения
Фото: arzik2
230
0

Обращение с такой информацией поступило в надзорные органы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии вблизи деревни Осиновка на сельхозугодьях обнаружили навозные массы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

16 марта 2023 года в ведомство обратился гражданин с жалобой на сброс жидкой фракции навоза на фермерские поля.

Выездное обследование участка площадью 7,7 га подтвердило факт перекрытия плодородного слоя почвы навозом крупного рогатого скота.

С учетом сельхозназначения земель это является нарушением земельного законодательства — не выполнены обязательные мероприятия по защите сельхозугодий от негативного воздействия.

Арендатору вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.

17:18, 10 апреля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
230
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#загрязнения