Глава Удмуртии пригласил безработных на ярмарки вакансий

Ижевск. Удмуртия. К Всероссийской ярмарке вакансий подключится Удмуртия. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

Руководитель республики напомнил, что на каждого соискателя у нас приходится по 3 предложения от работодателей, и пригласил всех желающих на тематические мероприятия.

Как написал Александр Бречалов, ярмарки вакансий запланированы на 14 и 15 апреля. Самая крупная состоится в Республиканском центре занятости населения по адресу: Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 136.

Кроме того, безработных ждут в центрах занятости в Глазове, Сарапуле, Игре, Камбарке, Уве, Можге и Грахово.

Глава Удмуртии добавил, что больше 3 тыс. рабочих мест готовы предложить жителям республики 50 предприятий, в том числе Концерн «Калашников», «Аксион-холдинг», ИЭМЗ «Купол», Чепецкий механический завод и завод «Свет» в Можге.

Наконец, с вопросами по трудоустройству можно обратиться в Карьерный центр при Штабе общественной поддержки «Единой России». Консультации здесь проходят каждую среду. На них необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3412) 232–800.