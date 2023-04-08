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Глава Удмуртии пригласил безработных на ярмарки вакансий

13:51, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Глава Удмуртии пригласил безработных на ярмарки вакансий
13:51, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#безработица\n#трудоустройство\n#работа\n#ярмарка\n#Центр занятости населения\n#вакансии
Фото: vk.com/a.brechalov
24
0

На каждого нетрудоустроенного в регионе приходится по три предложения от предприятий и организаций.

Ижевск. Удмуртия. К Всероссийской ярмарке вакансий подключится Удмуртия. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов.

Руководитель республики напомнил, что на каждого соискателя у нас приходится по 3 предложения от работодателей, и пригласил всех желающих на тематические мероприятия.

Как написал Александр Бречалов, ярмарки вакансий запланированы на 14 и 15 апреля. Самая крупная состоится в Республиканском центре занятости населения по адресу: Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 136. 

Кроме того, безработных ждут в центрах занятости в Глазове, Сарапуле, Игре, Камбарке, Уве, Можге и Грахово.

Глава Удмуртии добавил, что больше 3 тыс. рабочих мест готовы предложить жителям республики 50 предприятий, в том числе Концерн «Калашников», «Аксион-холдинг», ИЭМЗ «Купол», Чепецкий механический завод и завод «Свет» в Можге. 

Наконец, с вопросами по трудоустройству можно обратиться в Карьерный центр при Штабе общественной поддержки «Единой России». Консультации здесь проходят каждую среду. На них необходимо предварительно записаться по телефону 8 (3412) 232–800.

13:51, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#безработица\n#трудоустройство\n#работа\n#ярмарка\n#Центр занятости населения\n#вакансии