Пять щенков восточноевропейской овчарки начали служить в УФСИН Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. На службу в УФСИН Удмуртии поступили 5 щенков восточноевропейской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Собак привезли в регион из племенного питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России. Животные уже разъехались по исправительным учреждениям в Сарапул, на станцию Люга и село Азино, где будут работать.

Целый месяц щенки проведут на карантине, и только после этого инструкторы-кинологи начнут их обучать. Дрессировка пройдет в два курса — общий и специальный. Сначала четвероногих новобранцев научат слушаться и выполнять простые команды, а потом станут дрессировать по разыскному профилю. После этого щенки пройдут подготовку в ведомственных межрегиональных учебных центрах.

В настоящий момент в УФСИН Удмуртии числятся более 140 служебных собак. К началу лета в исправительные учреждения региона планируется принять еще несколько щенков немецкой овчарки.