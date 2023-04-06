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Пять щенков восточноевропейской овчарки начали служить в УФСИН Удмуртии

15:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пять щенков восточноевропейской овчарки начали служить в УФСИН Удмуртии
15:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Удмуртия\n#животные\n#УФСИН\n#служба
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
124
0

Через месяц их начнут дрессировать инструкторы-кинологи.

Сарапул. Удмуртия. На службу в УФСИН Удмуртии поступили 5 щенков восточноевропейской овчарки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии. 

Собак привезли в регион из племенного питомника служебного собаководства Пермского института ФСИН России. Животные уже разъехались по исправительным учреждениям в Сарапул, на станцию Люга и село Азино, где будут работать.

Целый месяц щенки проведут на карантине, и только после этого инструкторы-кинологи начнут их обучать. Дрессировка пройдет в два курса — общий и специальный. Сначала четвероногих новобранцев научат слушаться и выполнять простые команды, а потом станут дрессировать по разыскному профилю. После этого щенки пройдут подготовку в ведомственных межрегиональных учебных центрах. 

В настоящий момент в УФСИН Удмуртии числятся более 140 служебных собак. К началу лета в исправительные учреждения региона планируется принять еще несколько щенков немецкой овчарки. 

15:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
124
0
#Удмуртия\n#животные\n#УФСИН\n#служба