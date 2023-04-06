Спасательная техника из Удмуртии представлена на масштабных арктических учениях МЧС России

Салехард. ЯНАО. Спасатели из Удмуртии представят новейшие образцы спецтехники и снаряжение в рамках масштабных учений МЧС России «Безопасная Арктика – 2023». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления федерального спасательного ведомства.

Напомним, 26 марта МЧС России начало проводить высокоширотную научно-исследовательскую экспедицию в рамках межведомственного учения. Экспедиция по 9 приполярным районам страны завершится 7 апреля в Салехарде.

Отмечается, что это первое за последние 10 лет подобное мероприятие, проводимое министерством по чрезвычайным ситуациям. В ходе экспедиции сотрудники МЧС испытают современные отечественные образцы техники, оборудования и снаряжения, предназначенного для проведения спасательных работ в арктических условиях.

В рамках учений 6 и 7 апреля проходят практические мероприятия и деловая программа. В них участвует группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, насчитывающая более 3,5 тыс. специалистов и 650 единиц техники.

В выставочных мероприятиях «Безопасной Арктики – 2023» представители Удмуртии продемонстрируют комплекс передовых технических решений и уникальных изделий, реализованных совместно с промышленными предприятиями региона. Среди представленных экземпляров – навесной комплект к снегоболотоходу для передвижения по тонкому льду «Плавунец», предназначенный для спасения людей на водных объектах, прицепные сани к снегоходу с автономным электрообогревом, мобильная дизельная печь «Термик» для отопления экспедиционных палаток.

Еще одна разработка из Удмуртии, представленная на выставке – индивидуальные рационы питания. По сравнению со стандартными сухпайками они имеют меньшие размеры и массу, но сохраняют необходимую норму пищевой и энергетической ценности, а их упаковка может быть использована как емкость для обеззараживания воды. Сухпайки из Удмуртии применялись для организации питания участников арктической экспедиции МЧС России.