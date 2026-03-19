Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии состоялись масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Манёвры прошли 18 марта на территории Ижевска. Их основной целью была отработка взаимодействия правоохранительных структур и органов местного самоуправления при проведении контртеррористической операции по ликвидации угрозы на объекте оборонно-промышленного комплекса.