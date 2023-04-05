На дорогах Удмуртии начали работу мобильные комплексы весогабаритного контроля

Ижевск. Удмуртия. Передвижные станции весогабаритного контроля начали работать на региональных дорогах Удмуртии. Мобильные комплексы проверяют соблюдение запрета на передвижение автомобилей повышенной массы, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Напомним, с 1 по 30 апреля в Удмуртии установлены временные ограничения движения для большегрузов. Такое решение ежегодно принимается правительством региона для снижения нагрузки на дороги в период весенней распутицы.

Максимально допустимая для беспрепятственного проезда масса автомобиля в этот период не должна превышать 6 тонн на ось на асфальтовых дорогах, по гравийным шоссе могут передвигаться машины общей массой не более 6 тонн.

Контроль за соблюдением указанных ограничений ведут специалисты регионального Управтодора. На минувшей неделе мобильные комплексы весогабаритного контроля работали в Можгинском и Кизнерском районах. Сейчас специалисты проверяют большегрузы на дорогах Кезского, Глазовского и Ярского районов.

При выборе объектов проверки учитывается информация от муниципалитетов, а также обращения граждан.