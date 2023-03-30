В конце апреля в Удмуртии начнет действовать временный запрет на ловлю рыбы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 апреля начнет действовать запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Временный запрет для любительского и промышленного рыболовства введут на период нереста рыбы с 25 апреля по 5 июня. Он будет распространяться на акваторию Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками. Помимо этого маломерным судам нельзя будет передвигаться по рекам и водоемам республики.

«Такой запрет нужен, чтобы рыбы в наших водах могли спокойно дать потомство. От того, насколько удачно он пройдет, зависит количество и видовое разнообразие рыбы в водах республики», — пояснил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Также в Удмуртии запретят любительскую рыбалку на участке между устьем реки Буториха и населенным пунктом Первомайский, и в акватории от Сарапульского железнодорожного моста до деревни Межная.

Нарушители получат штраф: граждане — от 2 до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 20 до 30 тыс. рублей, юридические лица — от 100 до 200 тыс. рублей.

Браконьеры, которые будут использовать незаконные способы массового истребления рыб или причинят крупный ущерб, подвергнутся уголовной ответственности. Также уголовные дела заведут на людей, решивших порыбачить в местах нереста, на миграционных путях к ним или на особо охраняемых природных территориях.

О фактах правонарушений жители Удмуртии могут сообщать по телефону (3412) 68-28-87.