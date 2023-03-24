Жителям Ижевска рассказали о действиях в период паводка

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам рассказали, как обезопасить себя и свой дом во время паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В связи с наступившим потеплением в регионе появилась вероятность подтоплений домов и зданий. Чтобы этого избежать, нужно очистить придомовую территорию от снега, льда, мусора и убрать вещи, которые могут пострадать от воды. Рекомендуется отодвинуть на 1 м снег от цоколя фундамента по периметру дома.

Помимо этого следует очистить водоотводы или провести их от дома в сточные канавы или водопропускные трубы. При необходимости жители могут из подручных материалов соорудить простые преграды для воды.

На случай ЧП лучше заранее подготовить бытовые насосы, ведра и лопаты. Так как грунтовые воды могут попасть в погреба и подвалы из-за нарушенной гидроизоляции, стоит установить дренажный насос с выводом воды наружу. Он сможет включиться автоматически, благодаря чему получится вовремя устранить воду.

Если есть угроза подтопления дома, то следует создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей. Также нужно заблаговременно поднять продукты питания из погребов и подвалов и убрать с пола электроприборы.

Личные документы, ценности, деньги, аптечку и автономные источники света нужно расположить в доступном месте. Заранее нужно подготовить и уложить в герметичные пакеты теплые вещи, трехдневный запас продуктов питания и воду.

Жителям частных домов рекомендуют заготовить мостки, доски и опоры к ним, чтобы создать проход к дому и надворным постройкам. Из гаражей, которые попадают в зону подтопления, нужно убрать автомобили.

При чрезвычайных случаях во время паводка если есть угроза жизни и здоровью жители могут обратиться по телефонам 01, 112, 072 или 998-072.

Напомним, что пик паводка в Удмуртии ожидается с 15 по 24 апреля.