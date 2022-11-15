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До 8 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии днем 15 ноября

07:15, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
До 8 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии днем 15 ноября
07:15, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
926
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
926
0

На дорогах местами гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает холодать. 15 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, временами пройдет снег. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России согласно данным регионального Гидрометцентра.

Во вторник в Удмуртии будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 8 градусов мороза, в ночные часы — от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление составит до 739 мм ртутного столба, это значительно ниже нормы. Относительная влажность воздуха 68%.

07:15, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
926
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр