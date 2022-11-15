До 8 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии днем 15 ноября

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает холодать. 15 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, временами пройдет снег. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России согласно данным регионального Гидрометцентра.

Во вторник в Удмуртии будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 8 градусов мороза, в ночные часы — от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление составит до 739 мм ртутного столба, это значительно ниже нормы. Относительная влажность воздуха 68%.