Жителя Глазова намерены привлечь к уголовной ответственности за взлом чужих страниц в социальной сети

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова могут привлечь к уголовной ответственности за хакерство. Преступную деятельность взломщика личных страниц граждан в соцсетях пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что глазовчанин осуществил незаконный доступ к страницам пользователей одной из социальных сетей в сети Интернет с целью получения сведений об их личной переписке. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственным управлением СК России по Удмуртии, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Отметим, ответственность за данные правонарушения предусматривает как исправительные работы, так и реальное лишение свободы.