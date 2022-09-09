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Жителя Глазова намерены привлечь к уголовной ответственности за взлом чужих страниц в социальной сети

10:25, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
Жителя Глазова намерены привлечь к уголовной ответственности за взлом чужих страниц в социальной сети
10:25, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Глазов\n#соцсети\n#взлом\n#хакеры\n#интернет
Фото: ru.freepik.com
192
0

С любителя пользоваться личной информацией граждан взяли подписку о невыезде.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова могут привлечь к уголовной ответственности за хакерство. Преступную деятельность взломщика личных страниц граждан в соцсетях пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что глазовчанин осуществил незаконный доступ к страницам пользователей одной из социальных сетей в сети Интернет с целью получения сведений об их личной переписке. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственным управлением СК России по Удмуртии, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Отметим, ответственность за данные правонарушения предусматривает как исправительные работы, так и реальное лишение свободы.

10:25, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
192
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#соцсети\n#взлом\n#хакеры\n#интернет