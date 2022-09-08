Открытый в Граховском районе ФАП будет обслуживать 325 человек

Грахово. Удмуртия. В деревне Старая Игра Граховского района открыли культурно-спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Здание построили в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по просьбе председателя СПК «Родина» Сергея Петрова.

В комплексе находятся детский сад, спортивный зал, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Все соцобъекты оснащены необходимым оборудованием, специально закупили новую оргтехнику, мебель и кресла в зрительный зал на 120 мест.

Каждый год в домах культуры проходят до 150 мероприятий, которые посещают свыше 4 тыс. человек. Благодаря комфортному зрительному залу с современной техникой творческие коллективы смогут полнее реализовать свой потенциал. Некоторые уже начали проводить репетиции.

Вскоре начнет принимать пациентов и новый ФАП, оборудованный смотровым и процедурным кабинетом, кабинетом приема и зонами ожидания. Врачи будут принимать не только местных жителей, но и пациентов из соседней деревни Гаранькино. Всего ФАП будет обслуживать 325 человек.

Помимо этого в новом центре жители смогут заниматься спортом. В комплексе установлено 10 тренажеров, а в спортивном зале будут проводить занятия по лечебной гимнастике. Сейчас ежедневно зал посещают до 30 человек.

Главным объектом в культурно-спортивном центре является детский сад. В деревне живет много молодых семей с детьми, в числе которых 20 дошколят. Теперь ребята будут заниматься в новом саду, рассчитанным на 35 мест.