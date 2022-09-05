Две недели в Удмуртии будет работать «горячая линия» по вопросам питания в школах и детских садах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработала «горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Задать интересующие вопросы можно до 16 сентября. Специалисты расскажут об организации питания учащихся, как следить за питанием детей и разъяснят принципы здорового питания.

Звонки принимаются в будни с 10:00 до 16:00, с 12:00 до 13:00 — перерыв.

В Ижевске нужно звонить по номеру 8 (3412) 22-23-09 с добавочными 503, 505, 506 или 409, номер для Воткинска — 8 (341-45) 5-18-34, в Глазове — 8 (341-41) 2-79-62, в Можге — 8 (341-39) 3-25-75, Сарапуле — 8 (341-47) 4-01-69, в поселке Игра — 8 (341-34) 4-17-75, а в поселке Ува — 8 (341-30) 5-12-96.

Также можно позвонить по телефону «горячей линии» Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» — 8 (3412) 50-45-54. Номер консультационного пункта в Глазове — 8 (341-41) 2-84-37, Сарапуле — 8 (341-47) 4-03-93, Воткинске — 8 (341-45) 5-00-50, Можге — 8 (341-39) 3-22-14.

Помимо этого по вопросам питания детей можно обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно.