На Центральной площади Ижевска провели первый в Удмуртии «Оружейный диктант»

Ижевск. Удмуртия. В День оружейника, 19 сентября, в Удмуртии впервые прошла акция «Оружейный диктант» (12+). Написать его на Центральной площади города пришел 151 человек.

В 13:00 акция стартовала во всех муниципалитетах Удмуртии, а также в других городах России: Севастополе, Симферополе, Брянске и Алтайском крае. Помимо этого диктант написали в Минске.

«Сегодня запускается история. И каждый из нас, сейчас сидящих за этими столами, уже стал частью этой истории, потому что мы первые, кто пишет этот «Оружейный диктант», — прокомментировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

На Центральной площади города для написания теста собралось много школьников.

«Мне кажется, это очень интересное мероприятие, потому что это огромный опыт, получение новых знаний и приобретение новых знакомств. Я немного посмотрела в интернете про оружие, и еще нам на классных часах говорили об этом, поэтому к тесту готова», — рассказала ученица 9 «В» класса ижевского лицея №24 Аделина Ахмадишина.

На прохождение теста из 47 вопросов участникам дали 45 минут. Вопросы были разной степени сложности и охватывали всю отрасль и историю создания отечественного оружия, а некоторые отдельно были посвящены Ижевску.

«47 вопросов позволяют максимально подробно узнать об истории оружейного дела, великих конструкторах, и, мне кажется, это позволяет привить патриотические чувства нашей молодежи. Я надеюсь, что результатом станет то, что огромное количество молодых людей, возможно, примут решение, чтобы связать свою жизнь с этим важным для страны делом», — заявила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она рассказала, что в тесте было много интересных вопросов, но больше всего ей запомнились два: «Какое оружие Ильи Муромца придавало ему непобедимость и было магическим» и «Как ласково в народе называют пневматическую винтовку МР-512».

После завершения диктанта участники обменялись листочками и проверили друг друга. Им не только зачитали правильные ответы, но и дали подробные пояснения с комментариями экспертов, иллюстрациями и видео.

Все, кто не смог присутствовать на диктанте, могут пройти его онлайн в течение недели на сайте Молодежного центра Удмуртии.