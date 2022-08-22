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Логистический центр Wildberries начнут строить в Удмуртии весной 2023 года

17:30, 22 августа, 2022
Анна Торхова
Логистический центр Wildberries начнут строить в Удмуртии весной 2023 года
17:30, 22 августа, 2022
Анна Торхова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#доставка\n#одежда
Фото: unsplash.com
138
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Планируется, что его строительство займет около года.

Сарапул. Удмуртия. Логистический центр Wildberries планируют начать строить в Сарапульском районе Удмуртии весной 2023 года. Об этом 22 августа журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

По его словам, сейчас ведется проектирование. «На сегодня мы понимаем, что это около 20-25 тысяч квадратных метров», — уточнил первый вице-премьер. Строительство планируется закончить к весне 2024 года.

Напомним, комплекс появится в Сарапульском районе. В июне 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей. При этом Сарапул получит 2,5 тыс. новых рабочих мест, а логистический центр станет одним из крупнейших работодателей города.

Плюсом ко всему, покупатели из Удмуртии смогут быстрее получать свои заказы, сделанные на Wildberries.

17:30, 22 августа, 2022
Анна Торхова
138
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#доставка\n#одежда