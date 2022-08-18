Сотрудники ГУ МЧС Удмуртии показали свои разработки на Международном пожарно-спасательном конгрессе

Кубинка. Московская область. Главное управление МЧС Удмуртии представило комплекс передовых технических решений и уникальных изделий на III Международном пожарно-спасательном конгрессе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проходит в Подмосковье на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Новинкой 2022 года стала пожарно-спасательная машина «ГИДРА». Она предназначена для тушения лесных и ландшафтных пожаров, обладает высокой проходимостью и маневренностью и способна преодолевать водные преграды. Машина имеет два роторных ствола, через которые под высоким давлением подаются облака тонкораспыленной воды. Этот метод позволяет бороться с огнем более эффективно.

Также сотрудники республиканского управления МЧС представили усовершенствованный роботизированный пожарный комплекс «Туман». В новую версию добавили устройство гидроабразивной резки, которое с помощью воды режет металл и одновременно тушит огонь, устройство распыления мелкодисперсной воды и интегрированную компрессорную установку для заправки дыхательных аппаратов пожарных и спасателей.

На выставке представлены и другие разработки предприятий Удмуртии для спасательных служб, такие как автономный прицеп-сани к снегоходу, обучающее приложение дополненной и виртуальной реальности и многое другое.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян высоко оценил продукцию региона и отметил, что такая техника необходима и важна.