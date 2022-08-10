Штрафы за купание в ижевском пруду и отставка правительства Японии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор рабочей недели представляется не таким уж непреодолимым препятствием. Есть уверенность, что мы пройдем его успешно. Пока же взглянем, о чем написали в СМИ и соцсетях с минувшего вечера.

Штрафы за купание

В Ижевске продолжаются рейды административной инспекции по несанкционированным местам купания. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, городской пляж по заключению Роспотребнадзора официально открыт для отдыха, однако купание в пруду запрещено из-за несоответствия состава воды эпидемиологическим нормам. На всем протяжении пляжа установлены соответствующие предупреждающие таблички.

Однако горожане продолжают пренебрегать санитарными требованиями и заходят в воду, что и выявляется в ходе административных рейдов, которые проводятся ежедневно. На нарушителей составляют протоколы, им грозит штраф в размере от 150 до 2 тыс. рублей.

«За последние две недели составлено 9 протоколов. После рассмотрения на заседании административной комиссии Октябрьского района к штрафу привлечены двое граждан, остальные протоколы в проработке», — рассказала юрисконсульт административной комиссии Устиновского района Олеся Чуверова.

Отметим, по данным республиканского управления МЧС России с начала купального сезона на водоемах Удмуртии уже утонули 35 человек.

Трамваи не остановят

В Ижевске продолжается ремонт трамвайных путей на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «ИжГорЭлектроТранс».

Работы по замене рельсошпальной решетки пройдут на участке от речки Подборенки до остановки «Монтажный техникум» в сторону Центра. Ранее на этом участке были заменены трамвайные пути в направлении городка Металлургов.

Специалисты ИжГЭТ обещают проводить ремонт в ночное время, без перекрытия движения трамваев.

Напомним, в минувшие выходные работники предприятия заменили 150 метров трамвайный путей на пересечении улиц Кирова и Пушкинская.

Последствия взрыва в Крыму

Девять человек пострадали в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка в Крыму, среди них двое детей. Один человек погиб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Напомним, взрыв на складе открытого хранения боеприпасов на военном аэродроме «Саки» произошел 9 августа. По данным министерства обороны России, внешнего огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Основной причиной инцидента называется нарушение правил пожарной безопасности.

Вокруг авиабаз введена пятикилометровая зона оцепления, жители близлежащих домов эвакуированы.

Встали и ушли

Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку, сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на информагентство Kyodo.

Специальное заседание правительства было открыто 10 августа в 05:30 по московскому времени. О новом составе кабмина будет объявлено в ближайшее время, известно, что им станет руководить действующий премьер-министр Фумио Кисида.

Ранее предполагалось, что обновление министерских кресел пройдет в начале сентября. Однако Кисида решил начать процесс раньше, обосновав это необходимостью ускорить продвижение концепции нового «капитализма», а также принять экстренные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие и топливо в стране.