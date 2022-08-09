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Ижевского фотографа осудили за организацию проституции

08:30, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
Ижевского фотографа осудили за организацию проституции
08:30, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#суд\n#порно\n#проституция\n#штрафы
Фото: ru.freepik.com
132
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Сутенера оштрафовали на 180 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор профессиональному фотографу за сутенерство и распространение порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2021 года мужчина, работая фотографом, решил подзаработать, организовав бюро интимных услуг. Для этой цели он привлек шесть молодых девушек, которые и обслуживали клиентов.

Кроме того, две жрицы любви согласились сняться в порнографической фотосессии, после чего обвиняемый разместил снимки в сети Интернет без согласия своих «моделей».

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа на сумму 180 тыс. рублей, часть имущества осужденного конфискована. Приговор в законную силу не вступил.

08:30, 09 августа, 2022
Андрей Поносов
132
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#суд\n#порно\n#проституция\n#штрафы