Ижевского фотографа осудили за организацию проституции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор профессиональному фотографу за сутенерство и распространение порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2021 года мужчина, работая фотографом, решил подзаработать, организовав бюро интимных услуг. Для этой цели он привлек шесть молодых девушек, которые и обслуживали клиентов.

Кроме того, две жрицы любви согласились сняться в порнографической фотосессии, после чего обвиняемый разместил снимки в сети Интернет без согласия своих «моделей».

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа на сумму 180 тыс. рублей, часть имущества осужденного конфискована. Приговор в законную силу не вступил.