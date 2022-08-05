Глава Удмуртии: в республике созданы все условия для развития электротранспорта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии созданы все условия для развития электротранспорта. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия».

«В Удмуртии все условия для электротранспорта есть», — сказал Бречалов, отвечая на вопрос о перспективе производства электрокаров на площадке завода «LADA Ижевск».

Напомним, на Ижевском автозаводе презентовали концепт нового автомобиля — электрокара на базе «Ларгуса» — e-Largus. К его массовому производству предприятие может приступить уже в 2023 году.

Глава Удмуртии напомнил, что с 1 января 2021 года владельцы электромобилей освобождены от транспортного налога. В самой республике создаётся сеть для зарядки таких автомобилей.

«У нас серьёзно развивается производство и установка зарядных станций, сейчас их десять. В 2023 году появится ещё три в Ижевске. Наш совместный проект с Росклиматом — технопарк «ИКСЭл-Сарапул» — уже в августе-сентябре 2022 года начнёт производить зарядные станции для электромобилей», — заверил Бречалов.

Также напомним, что завод в Ижевске посетил руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Вместе с главой Удмуртии они рассказали о будущем Ижевского автозавода.