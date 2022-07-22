Председатель правительства России выразил готовность поддержать строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр России пообещал поддержать проект строительства новой взлетно-посадочной полосы в ижевском аэропорту. Перспективы развития воздушной гавани Удмуртии Михаил Мишустин обсудил на встрече с главой республики Александром Бречаловым в рамках визита правительственной делегации в Удмуртию.

Александр Бречалов рассказал главе российского кабмина о той работе, которая была проделана по развитию воздушного сообщения Удмуртии с другими регионами страны. Напомним, с начала 2022 года аэропорт Ижевска отправил 1,6 тыс. рейсов, что на 15% выше показателя прошлого года. За тот же период авиакомпания «Ижавиа» перевезла почти 191 тыс. человек, увеличив пассажиропоток на 72% по сравнению с 2021 годом.

«В 2017 году наш аэропорт обслуживал 360 тысяч пассажиров, и для нас это казалось очень хорошей цифрой. Мы мечтали о 500 тысячах. 2021 год – мы перевезли 545 тысяч. И теперь летаем не только в Санкт-Петербург, Москву, а летом – в Сочи, но и в Новосибирск, Екатеринбург, Калининград. И в этом году, 26 августа, надеюсь, Виталий Геннадьевич Савельев (министр транспорта России, – прим. ред.) приедет в этот день, мы начинаем строить новый аэропорт. Тоже прошу посмотреть, потому что взлетно-посадочная полоса – это федеральное имущество», – рассказал Александр Бречалов.

Михаил Мишустин поддержал предложение главы Удмуртии. «Виталий Геннадьевич в этом профессионал, обязательно поручим ему посмотреть» – ответил председатель правительства.

Напомним, на реконструкцию аэропортового комплекса в Ижевске из федерального бюджета планировалось выделить 3,3 млрд рублей. Их предполагалось использовать для реконструкции взлетно-посадочной полосы и перронов. Обновление позволит аэровокзалу принимать и отправлять больше рейсов: вместо одной рулежной дорожки для самолетов появятся две.

Ранее глава Удмуртии назвал расширение возможностей ижевского аэропорта одним из приоритетных инфраструктурных проектов для республики. Александр Бречалов анонсировал начало строительства нового здания аэровокзала с обустройством международного терминала в августе 2022 года.