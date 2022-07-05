За 2022 год из аэропорта Ижевска вылетело на 15% больше рейсов

Ижевск. Удмуртия. За 2022 год аэропорт Ижевска отправил 1600 рейсов, что на 15% превышает показатель 2021 года. Об том сообщает пресс-служба АО «Ижавиа» в соцсети «ВКонтакте».

За 6 месяцев аэропорт обслужил на 17% пассажиров больше — 271 595 человек. Принято и отправлено на 26% больше грузов, багажа и почты — 534 т.

Авиакомпания «Ижавиа» за 2022 год перевезла 190 892 пассажиров, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также у авиакомпании на 42%, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество регулярных и чартерных рейсов — до 1561, и на 63% — до 415 т, возрос объем перевозки грузов.

Напомним, на сегодняшний день из Ижевска на регулярном рейсе можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу и Новосибирск.