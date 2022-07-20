За 2022 год в Удмуртии выявили 64 факта незаконной рубки леса

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2022 года в Удмуртии сотрудники полиции выявили 64 факта незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленники нанесли ущерб на сумму более 20 млн рублей.

В 7 случаях контрабандисты пытались перевезти лесопродукцию стоимостью свыше 11 млн рублей.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», проводимого с 15 марта по 30 апреля, сотрудники МВД выявили 19 фактов перевозки древесины без сопроводительных документов. В результате было составлено 7 административных протоколов по части 5 статьи 8.28.1 КоАП России («Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа»).

Также к административной ответственности в области обеспечения безопасности дорожного движения привлекли 253 водителя, которые перевозили лес и продукцию его переработки.