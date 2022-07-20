Голосование за «Зеленый код» Ижевска и эвакуация в Лондоне: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор трудовой недели встречаем с твердым намерением довести начатое до конца. Прежде чем окунуться в рабочий ритм или перейти к приятным занятиям на отдыхе, взглянем, о чем написали в СМИ и соцсетях со вчерашнего вечера.

Зеленое будущее Ижевска

Общественная палата Ижевска запустила онлайн-опрос в рамках проекта «Зеленый код города». Опрос призван оценить отношение горожан к городскому озеленению, количеству парков и скверов и качеству ухода за ними.

Как сообщают представители Общественной палаты, проект «Зеленый код города» призван помочь разработать правила и рекомендации по обновлению и содержанию зеленых насаждений на территории Ижевска.

Пройти опрос можно по данной ссылке. В нем могут принять участие жители Ижевска старше 12 лет. Сбор данных продлится до 15 августа 2022 года.

Ударная стройка

Объемы жилищного строительства в Удмуртии в 2022 году в два раза превысили показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С начала года в Удмуртии введено в эксплуатацию 790 тыс. квадратных метров жилья, что на 88% больше, чем за первые 6 месяцев 2021 года. Сдано 35 многоквартирных домов, насчитывающих более 6 тыс. квартир.

Активизировался и рынок индивидуального жилищного строительства. За полгода жители Удмуртии зарегистрировали около 4 тыс. частных домов, в прошлом году эта цифра была в два раза меньше.

Ушел на покой

Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава Военно-морского флота России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — заявил источник информагентства «Новости».

Название «Дмитрий Донской» уже передано другому подводному ракетоносцу. В честь великого русского полководца назван крейсер класса «Борей-А» (проект 955А), который был заложен в 2021 году на верфях «Севмаша».

Напомним, «Дмитрий Донской» вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году. Через 22 года подлодку модернизировали и перевооружили межконтинентальными ракетами «Булава». На сегодняшний день подлодка удерживает мировой рекорд по водоизмещению — 48 тыс. тонн.

Лондон эвакуируют

В Лондоне эвакуируют жителей из-за пожаров, вызванных рекордной жарой, возгорания ликвидируют сотни спасателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.

В лондонском пригороде Веннингтон огнем уничтожено несколько домов, в которых проживали около 300 человек. Пожар перекинулся на ближайшие поля. Возгорания также зафиксированы в пригородах британской столицы Дагенем и Баркинг.

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию в городе критической. Он призвал жителей не разводить в ближайшие дни барбекю в парках, частных садах, а также во дворах и на балконах. По словам мэра, обычно пожарная служба Лондона получает 300-350 вызовов в сутки, в то время как во вторник их число превысило 1,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксировали температурный рекорд. Так, в районе лондонского аэропорта «Хитроу» столбик термометра поднялся до отметки 40,2 градуса по Цельсию.