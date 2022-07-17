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В ДТП в Сарапульском районе Удмуртии пострадали 7 человек

14:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В ДТП в Сарапульском районе Удмуртии пострадали 7 человек
14:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
977
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#автомобилисты
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
977
0

«БМВ» врезалась в «Киа Серато» на полосе встречного движения.

Сарапул. Удмуртия. Два автомобиля столкнулись на дороге в Сарапульском районе. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 17 июля около 11:00 на автодороге «Сарапул-Воткинск». По предварительным данным, 33-летний водитель «БМВ» во время обгона выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа Серато», которым управлял 31-летний мужчина. В результате обе машины съехали в кювет. 

Предварительно пострадали 7 человек, из которых двое детей.

По факту ДТП назначена проверка.

14:25, 17 июля, 2022
Екатерина Сентемова
977
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#автомобилисты