В ДТП в Сарапульском районе Удмуртии пострадали 7 человек

Сарапул. Удмуртия. Два автомобиля столкнулись на дороге в Сарапульском районе. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 17 июля около 11:00 на автодороге «Сарапул-Воткинск». По предварительным данным, 33-летний водитель «БМВ» во время обгона выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа Серато», которым управлял 31-летний мужчина. В результате обе машины съехали в кювет.

Предварительно пострадали 7 человек, из которых двое детей.

По факту ДТП назначена проверка.