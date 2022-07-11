Более 80 пасечников Алнашского района заявили о гибели пчел

Ижевск. Удмуртия. Более 80 хозяйств Алнашского района заявили о гибели пчел на своих пасеках. По сообщению главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике, первая информация о массовом море насекомых стала поступать в органы госветнадзора 6 июля. По каждому обращению проводятся комиссионные выезды на пасеки для установления фактов гибели пчел.

Как пояснила корреспонденту «Сусанина» начальник отдела животноводства Минсельхоза Удмуртии Елена Фефилова, наиболее вероятной причиной гибели пчел, как и в прошлые годы, стало отравление пчел пестицидами, применяемых для обработки посевов от сорняков и вредителей.

«Руководители сельхозпредприятий не позднее чем за 3 дня до начала работ по применению пестицидов и агрохимикатов обязаны оповестить об этом жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 7 километров от границ полей, запланированных к обработке. Разъяснительную работу о необходимости информирования населения мы начинаем еще в марте, связываемся напрямую с крупными агропредприятиями, с фермерами работаем через районные администрации и муниципальные управления сельского хозяйства. К сожалению, снова видим, что не все аграрии ответственно относятся к этим обязанностям», – прокомментировала Елена Фефилова.

По ее словам, точный объем ущерба, понесенного пасечниками, будет назван позже. Для получения компенсации хозяйствам необходимо зафиксировать полную гибель пчел в улье, поэтому на пострадавших пасеках будет проведено повторное обследование.

И добавим, в Минсельхозе создан реестр пчеловодческих хозяйств с указанием местоположения пасеки и количества пчелосемей. Эти данные есть в открытом доступе на сайте министерства и постоянно обновляются. Так, в 2021-2022 годах вновь зарегистрировано 65 новых пасек.

На сегодня в республиканском реестре насчитывается 4 280 пчеловодческих хозяйств. Основную массу из них представляют единоличники, которые держат до 20 рабочих ульев, несколько десятков хозяйств получают мед от 30-40 до 100-120 роев. Самая крупная в Удмуртии пасека в Вавожском районе насчитывает 200 пчелосемей.