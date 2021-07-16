В Удмуртии оценят ущерб от массовой гибели пчел

Правительство республики ищет возможности возместить убытки пасечникам.

Ижевск. Удмуртия. Пасечники Удмуртии подсчитывают убытки от гибели пчел. Насекомые отравились пестицидами в Сарапульском, Селтинском и Сюмсинском районах. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии - министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

Как подчеркнула министр, речь не идет о массовом море. По последним данным Минсельхоза, пострадало около 420 семей, всего в республике их насчитывается более 52 тысяч.

Для выяснения причин ЧП сотрудниками государственного ветеринарного надзора были отобраны трупы насекомых и образцы растений с полей, прилегающих к пострадавшим пасекам. Сейчас определяется лаборатория для проведения токсикологического исследования, которое должно показать картину происшедшего.

По объективным признакам и опыту прошлых лет специалистам уже сейчас ясно, что пчелы могли отравиться пестицидами, которыми обрабатывают посевы рапса. Причина – в несвоевременном оповещении владельцев пасек о применении химикатов.

Согласно законодательству, агропредприятия обязаны за 3 дня предупредить о предстоящих работах с пестицидами всех пасечников в радиусе 7 километров от места обработки. За это время пчеловоды могут временно вывезти ульи в безопасное место.

Проблема несогласованности работы сельхозорганизаций с производителями меда возникает не в первый раз. Массовая гибель пчел отмечалась в ряде районов Удмуртии и в 2019, и в 2020 году. И причина не всегда в халатности агрономов и руководителей хозяйств, считает Ольга Абрамова.

Министерством сельского хозяйства совместно с муниципалитетами сформирован республиканский реестр пасек. Данные о дислокации таких хозяйств нанесены на электронную карту, которая имеется в распоряжении районных администраций.

Однако этот перечень далеко не полон. Многие пчеловоды до сих пор работают в так называемой «серой зоне», попросту не регистрируя свои пасеки. Официально о них не знают ни местные власти, ни сельхозпредприятия.

По словам Ольги Абрамовой, сейчас Минсельхозом разрабатываются механизм, по которому агропредприятия и фермеры, допустившие нарушения, будут возмещать ущерб пчеловодам. Но помощь смогут получить только владельцы пасек, включенных в реестр сельхозорганизаций, и имеющие ветеринарные паспорта, подчеркнула министр.