С 7 мая начнутся дорожные работы на трассе Ижевск-Люк

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие праздничные выходные на трассах Завьялово-Гольяны и Ижевск-Аэропорт продолжатся работы по восстановлению дорожного правительства в рамках содержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

На участках ремонта будет организовано движение по одной полосе. В случае возникновения заторов водителям предлагается воспользоваться объездом через Воткинское шоссе по объездной дороге Ижевска (Ижевск-Аэропорт) или по Сарапульскому тракту через Завьялово.

Дорожные работы продлятся до 15 мая.

С 7 мая также стартуют работы на дороге Ижевск-Люк. Дорожники начнут укладывать асфальт. Здесь будет организовано реверсивное движение.