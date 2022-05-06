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С 7 мая начнутся дорожные работы на трассе Ижевск-Люк

14:05, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
С 7 мая начнутся дорожные работы на трассе Ижевск-Люк
14:05, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
260
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На данном участке организуют реверсивное движение.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие праздничные выходные на трассах Завьялово-Гольяны и Ижевск-Аэропорт продолжатся работы по восстановлению дорожного правительства в рамках содержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

На участках ремонта будет организовано движение по одной полосе. В случае возникновения заторов водителям предлагается воспользоваться объездом через Воткинское шоссе по объездной дороге Ижевска (Ижевск-Аэропорт) или по Сарапульскому тракту через Завьялово.

Дорожные работы продлятся до 15 мая.

С 7 мая также стартуют работы на дороге Ижевск-Люк. Дорожники начнут укладывать асфальт. Здесь будет организовано реверсивное движение.

14:05, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог