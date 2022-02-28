В Удмуртии продолжат ремонт дорог, ведущих к достопримечательностям

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2022 году продолжится ремонт дорог, ведущих к туристическим и памятным местам. В плане реконструкции значится 5 объектов общей протяженностью почти 4,5 км, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В столице республики пройдет ремонт улицы Гагарина, которая ведет к музею истории Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Его посетители могут познакомиться с историей становления и развития железнодорожного сообщения в России и Удмуртии.

В Киясовском районе намечена реконструкция направления (Киясово-Ермолаево)-Мушак. Дорога проложена через деревню Карамас-Пельга, где открыт центр национальной культуры «Удмуртская изба».

Деревня имеет богатую 300-летнюю историю и интересные традиции. В центре «Удмуртская изба» гостей ждет знакомство с исконными обрядами удмуртов, кухней коренного населения республики, его музыкальным наследием. Здесь же можно получить экзотическое теперь удовольствие попариться в «черной» бане.

Две дороги отремонтируют в поселке Игра. Это улицы Советская и Клюевая. Первая ведет к этнопарку «Эгра», вторая, сообразно названию – к роднику, поименованному в честь православного святого, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Анализы показали, что в течение всего года вода в источнике сохраняет свойства талой, а по преданию обладает целительной силой.

Дорогу к месту поклонения подвигу солдат Великой Отечественной войны восстановят в Можге. Работы пройдут рядом со сквером Победы, где расположен мемориал павшим на фронте и скончавшимся от ран в эвакогоспиталях. Памятный комплекс установлен на месте братских захоронений.