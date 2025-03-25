Ижевск. Удмуртия. Масштабный проект «Удмуртия приглашает» (18+) реализуется в 2025 году. Об этом «Сусанину» рассказали в министерстве по туризму республики.

В рамках проекта у 100 достопримечательностей Удмуртии, посвящённых истории, архитектуре и природе региона, появятся информационные стойки с QR-кодами, которые позволят узнать об объекте что-то новое.

«Цифровизация турмаршрутов позволит привлечь дополнительный поток самостоятельных туристов, которые привыкли путешествовать без гидов, но при этом хотели бы, чтобы их поездка была информативной, полезной», — считают в министерстве.