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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сотня достопримечательностей Удмуртии обзаведётся стойками с QR-кодами

11:30, 25 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Сотня достопримечательностей Удмуртии обзаведётся стойками с QR-кодами
11:30, 25 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
384
0
#Удмуртия\n#достопримечательности
Источник фото: ИА «Сусанин»
384
0

Благодаря им жители смогут узнать дополнительную информацию об объектах.

Ижевск. Удмуртия. Масштабный проект «Удмуртия приглашает» (18+) реализуется в 2025 году. Об этом «Сусанину» рассказали в министерстве по туризму республики.

В рамках проекта у 100 достопримечательностей Удмуртии, посвящённых истории, архитектуре и природе региона, появятся информационные стойки с QR-кодами, которые позволят узнать об объекте что-то новое. 

«Цифровизация турмаршрутов позволит привлечь дополнительный поток самостоятельных туристов, которые привыкли путешествовать без гидов, но при этом хотели бы, чтобы их поездка была информативной, полезной», — считают в министерстве.

 

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11:30, 25 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
384
0
#Удмуртия\n#достопримечательности