Ижевск. Удмуртия. Народное голосование стартовало в рамках конкурса достопримечательностей России «От южных морей до полярного края» (18+). Об этом в соцсетях сообщает Министерство молодёжной политики Удмуртии.

С 1 апреля по 4 мая 2025 года россияне выберут 30 знаковых локаций на сайте местагордости.рф. Жители всех 89 регионов могут голосовать за достопримечательности, а также делиться воспоминаниями и проходить тесты о них. От Удмуртии в голосовании участвует семь конкурсантов в трёх номинациях.

Пространство развития:

- Центр современной драматургии и режиссуры;

- Парк культуры и отдыха «Берёзовая роща»;

- Парк имени Максима Горького.

Точки притяжения:

- гора «Байгурезь»;

- музей-усадьба П. И. Чайковского;

- культурно-туристический центр «Усадьба Тол Бабая».

Места добрых дел:

- Ресурсный центр поддержки добровольчества.

Первый этап голосования продлится до 14 апреля, пользователи могут отдать 15 голосов за достопримечательности в номинациях «Точки притяжения» и «Пространства развития», а также пять голосов в номинации «Места добрых дел». Второй этап пройдёт с 19 апреля по 4 мая, где можно будет выбрать по 10 объектов в каждой из номинаций. Результатом станет рейтинг из 30 достопримечательностей России.