Народное голосование продлится до 4 мая.
Ижевск. Удмуртия. Народное голосование стартовало в рамках конкурса достопримечательностей России «От южных морей до полярного края» (18+). Об этом в соцсетях сообщает Министерство молодёжной политики Удмуртии.
С 1 апреля по 4 мая 2025 года россияне выберут 30 знаковых локаций на сайте местагордости.рф. Жители всех 89 регионов могут голосовать за достопримечательности, а также делиться воспоминаниями и проходить тесты о них. От Удмуртии в голосовании участвует семь конкурсантов в трёх номинациях.
Пространство развития:
- Центр современной драматургии и режиссуры;
- Парк культуры и отдыха «Берёзовая роща»;
- Парк имени Максима Горького.
Точки притяжения:
- гора «Байгурезь»;
- музей-усадьба П. И. Чайковского;
- культурно-туристический центр «Усадьба Тол Бабая».
Места добрых дел:
- Ресурсный центр поддержки добровольчества.
Первый этап голосования продлится до 14 апреля, пользователи могут отдать 15 голосов за достопримечательности в номинациях «Точки притяжения» и «Пространства развития», а также пять голосов в номинации «Места добрых дел». Второй этап пройдёт с 19 апреля по 4 мая, где можно будет выбрать по 10 объектов в каждой из номинаций. Результатом станет рейтинг из 30 достопримечательностей России.
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