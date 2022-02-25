Самолёты из Ижевска в Сочи в феврале полетят по другому графику

Ижевск. Удмуртия. Расписание рейсов из Ижевска в Сочи изменили на февраль. Об этом сообщила пресс-служба АО «Ижавиа».

Из-за частичного закрытия воздушного пространства, изменится расписание рейсов из Ижевска в Сочи и обратно.

Так, 25 и 27 февраля рейс I8-501 вылетит из столицы Удмуртии в 23:45 вместо 09:40 по прежнему расписанию. В Сочи самолёт сядет в 02:25 вместо 11:30. Время местное.

26 и 28 февраля обратный рейс I8-502 покинет Сочи в 03:25 вместо 21:40 по прежнему графику. Приземление в Ижевске запланировано на 07:55 вместо 01:10. Время местное.

Кроме того, самолёты изменят траекторию подлёта. По данным сервиса Flightradar24, воздушные суда теперь летают через территорию Казахстана и Каспийское море, а затем в районе Дагестана берут курс на Сочи. Из-за этого время пути увеличится на один час и составит 3 часа 40 минут.

Пассажиры рейсов получат уведомления об изменениях на электронную почту и номер телефона.

Напомним, накануне, 24 февраля, Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов на юге России. Из-за этого рейс Ижевск — Краснодар был отменён. Полёты по данному маршруту не будут проводиться до 2 марта.