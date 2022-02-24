Запланированный на 24 февраля авиарейс из Ижевска в Краснодар пока не отменён

Ижевск. Удмуртия. Авиарейс из Ижевска в Краснодар, запланированный на 13:50 24 февраля, состоится по расписанию. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщили в контактном центре авиакомпании «Ред Вингс», выполняющей полёты.

В четверг, 24 февраля, Росавиация объявила, что из-за обострения обстановки в Украине принято решение о приостановлении полётов в южные города России. Вместе с тем объявлено о временном закрытии аэропортов: Анапы, Сочи, Краснодара, Ростова, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Ограничения действуют с 03:45 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года.

Из Ижевска выполняются авиарейсы в Анапу, Сочи, Краснодар и Симферополь, при этом текущей зимой компания осуществляет перевозку только в Краснодар. Остальные города находятся в летнем расписании.

В пресс-службе ижевского аэропорта «Сусанину» сообщили: «Рейсы из Ижевска в города, где приостановлена работа аэропортов, за последние сутки не выполнялись».