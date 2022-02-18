Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

В выходные в Удмуртию вернётся снежная погода

17:00, 18 февраля, 2022
Юрий Абашев
В выходные в Удмуртию вернётся снежная погода
17:00, 18 февраля, 2022
Юрий Абашев
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
29
0

20 февраля местами потеплеет до 0 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные в Удмуртии ожидается снежная погода, а также сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В выходные пройдёт небольшой и умеренный снег. Порывы ветра достигнут 10-14 м/с.

В ночь на субботу температура воздуха составит -3…-8 градусов Целься. Днём потеплеет до -1…-6. Ночью и днём 20 февраля столбики термометра покажут 0…-5 градусов.

По предварительному прогнозу, 21 февраля интенсивность снега снизится. температурный фон не изменится.

17:00, 18 февраля, 2022
Юрий Абашев
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске