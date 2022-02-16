Реконструкция Сарапульского тракта в Удмуртии начнётся в апреле 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Весной 2022 года в Удмуртии начнут реконструкцию дороги Ижевск — Сарапул. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Поток по Сарапульскому тракту в сутки может достигать 13 тыс. автомобилей, на загруженность жалуются со всех сторон: как на выезде из Ижевска, так и из Сарапула. Работы по реконструкции магистрали проведут в три этапа: первый и третий пройдут в 2022-2023 годах, а второй — в 2023-2025. Всего переустройство затронет 30 км дорог.

В 2009 и 2016 годах на трассе уже проводили ремонт, в особенности на тех участках, где зимой у грузовиков возникали затруднения с проездом. В ходе современной реконструкции проезжую часть расширят до 9 метров в тех местах, где это будет возможно. Проектом предусмотрено создание новых полос на подъём, а также устройство переходно-скоростных полос на пересечениях, примыканиях и остановках общественного транспорта. Всё это поможет разгрузить поток и увеличить пропускную способность трассы.

Первые работы начнутся в апреле в пределах деревни Каменное Завьяловского района. Здесь расширят проезжую часть до четырёх полос и поставят тросовое ограждение. Протяжённость работ на первом этапе составит 2,2 км, на третьем — 8,991 км. Второй этап будет самым крупным — 18,265 км.

Несмотря на то что перекрывать дорогу не будут, определённые затруднения возникнуть могут, на месте организуют регулирование светофором. Также автомобилистам подготовили пути объезда:

- Завьялово — Гольяны — Сарапул;

- Ижевск — Малая Пурга — Яган — Нижнее Кечево — Сарапул.

При этом в 2022 году отремонтируют мост через реку Большая Сарапулка: там установят береговые и промежуточные опоры, заменят пролёты, уложат новый асфальтобетон.